Тяжелая утрата для Эльмара Мамедъярова фото
Выдающийся азербайджанский ученый, лауреат Государственной премии, орденов «Шараф» и «Шохрат», заслуженный деятель науки, заведующий лабораторией синтеза и технологии синтетических масел Института нефтехимических процессов академик Магеррам Мамедъяров скончался на 98-м году жизни. Информацию об этом распространила Национальная академия наук Азербайджана.
Магеррам Мамедъяров родился 17 октября 1924 года в селе Яйджи Джульфинского района.
Отметим, М.Мамедъяров - отец бывшего министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова.