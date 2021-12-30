Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом российские предложения по гарантиям безопасности, ситуацию в Закавказье, Сирии и Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования", — говорится в сообщении.

Кроме того лидеры подвели основные итоги сотрудничества России и Турции и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства, а также обменялись поздравлениями по случаю наступившего Нового года. В заключение они условились о продолжении личных контактов.