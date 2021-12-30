Израиль в ответ на запуск двух ракет нанес удар по ракетному цеху в сектора Газа

Израиль в воскресенье нанес удар по ракетному цеху ХАМАС и ряду позиций радикалов в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет из палестинского анклава, которые разорвались в море у побережья Тель-Авива 1 января. Об этом сообщил на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Нафтали Беннет, пишет ТАСС.

"Ночью ВВС Израиля нанесли удары по ряду целей, включая комплекс по производству ракет ХАМАС в Хан-Юнисе, а также несколько позиций ХАМАС на границе сектора Газа. Это наш ответ на вчерашний ракетный обстрел из Газы", - распространила высказывания премьера его канцелярия.