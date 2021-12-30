Амбарцумян: Азербайджан вооружается, а Армения ждет благотворительности от России

Армянский военный эксперт Ван Амбарцумян в эфире Fastinfo заявил, что в прошлом году Азербайджан приобрел большое количество оружия, причем оружия, которого у него никогда не было.

«Азербайджан приобрел вооружение из 18 стран, открыл новые воинские части в Карабахе, а Армения ждет чего Россия пришлет из своего вооружения в качестве благотворительной помощи», - отметил В.Амбарцумян.

Эксперт подчеркивает, что Россия иногда отправляет в Армению различные виды вооружений, но этого недостаточно: «Баланс вооружений между Арменией и Азербайджаном нарушается. Если снова начнется война, это равновесие будет нарушено на голове Армении».