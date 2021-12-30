В Украине заявили, что у Путина есть компромат на Зеленского

"Мне кажется, что такая поездка означает только одно: желание закрыть компромат на себя лично. <…> Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю. Но отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно", — сказал Луценко в эфире "Украины 24".

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что президента страны Владимира Зеленского "опасно отпускать" на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

По его мнению, "компромат" на Зеленского есть и у российских спецслужб, и у Владимира Путина лично. Экс-генпрокурор не уточнил, каким образом он пришел к этому выводу.

Помимо прочего, по словам Луценко, контакты между Москвой и Киевом могут поставить точку в вопросе проведения общегосударственного референдума по Донбассу.

"Приедет сюда (Зеленский — ред.) и скажет: "Я привез вам мир, никто не погибнет", — заявил бывший генпрокурор.