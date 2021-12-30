Пашинян разочаровал армян: Наша армия не ставит перед собой задачу завоевания территорий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании соотечественникам по случаю Нового года и Рождества заявил о необходимости создания в стране профессиональной армии.

«Хочу подчеркнуть, что политически наша армия не ставит перед собой задачу завоевания территорий, ее задача - защита безопасности и территориальной целостности нашей страны», - заявил Н.Пашинян.

Премьер-министр рассказал также об открытии региональных коммуникаций, а также о делимитации границы с Азербайджаном: «Все шаги правительства направлены на возрождение и мирное будущее. Открытие региональных коммуникаций, процессы делимитации и демаркации границ - да, есть много рисков, но также много возможностей, и наша политика направлена на управление рисками и их нейтрализацию, а также на использование существующих возможностей».