Интерес к Bayraktar вырос
Увеличилось количество стран, закупающих турецкие беспилотники Bayraktar TB2. По сообщениям турецких СМИ, после Азербайджана беспилотники также экспортируются в Украину, Польшу, Марокко, Эфиопию, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Тунис, Ливию, Ирак и Сирию.
Кроме того, в Bayraktar заинтересованы Венгрия, Сербия, Нигерия, Ангола, Катар и Албания.
Отмечается, что ведется разработка Bayraktar TB3, который может взлетать и приземляться не только на взлетно-посадочной полосе, но и на палубах кораблей.