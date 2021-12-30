Сегодня Зеленский проведет переговоры с Байденом

Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Джо Байденом состоится в воскресенье после 22:00 по Киеву (00:00 по бакинскому времени - ред.), сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

"Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22:00 по Киеву (00:00 по бакинскому времени - ред.)", - написал Никифоров в своем Facebook.

Ранее Зеленский заявил, что в воскресенье планирует провести переговоры с главой США Джо Байденом, лидеры двух государств скоординируют шаги по достижению мира на Украине.