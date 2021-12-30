Вниманию водителей: завтра на одной из улиц Баку будет ограничено движение

3 января с 11:00 до вечера будет проводиться ремонт системы освещения в последнем автомобильном тоннеле, расположенном в части проспекта Зии Буниятова от перекрестка Кероглу в направлении круга 20 Января. Информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В указанный период движение транспортных средств по тоннелю будет временно ограничено и переведено на вспомогательную дорогу проспекта.

«Просим водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения при проезде по данной местности в течение указанного времени», - говорится в сообщении.