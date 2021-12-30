20:36

Генеральная прокуратура в связи с расстрелом солдатом сослуживцев в Губадлы распространила заявление. В сообщении отмечается, что сегодня около 18 часов поступила информация об убийстве трех военнослужащих на служебной территории отдельной пограничной дивизии «Губадлы» Пограничных войск Государственной пограничной службы.

Отмечается, что на основании информации сотрудниками Военной прокуратуры и Государственной пограничной службы был проведен осмотр места происшествия, в том числе проведены другие необходимые процессуальные следственные действия. По факту в Военной прокуратуре Губадлы возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. О ходе расследования будет сообщено дополнительно.