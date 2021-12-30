Солдат Госпогранслужбы расстрелял офицера и двух прапорщиков и сбежал обновлено; 20:58
Генеральная прокуратура в связи с расстрелом солдатом сослуживцев в Губадлы распространила заявление.
В сообщении отмечается, что сегодня около 18 часов поступила информация об убийстве трех военнослужащих на служебной территории отдельной пограничной дивизии «Губадлы» Пограничных войск Государственной пограничной службы.
Отмечается, что на основании информации сотрудниками Военной прокуратуры и Государственной пограничной службы был проведен осмотр места происшествия, в том числе проведены другие необходимые процессуальные следственные действия.
По факту в Военной прокуратуре Губадлы возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
О ходе расследования будет сообщено дополнительно.
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Солдат Государственной пограничной службы расстрелял офицера и двух прапорщиков и сбежал. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.
2 января 2022 года около 18:00 в зоне несения службы особого пограничного подразделения «Губадлы» Пограничных войск Государственной пограничной службы военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший прапорщик Авазлы Эльхан по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия по своим сослуживцам.
В результате стрельбы погибли трое военнослужащих - старший лейтенант Исмайылов Юсиф, младший прапорщик Джалилзаде Амил и младший прапорщик Ибрагимов Рафаил. После этого сержант Авазлы, бросил оружие и скрылся с места происшествия.
В настоящее время принимаются меры по розыску беглеца.