Месут Озил хочет купить футбольный клуб
Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил заинтересован в покупке клуба «Корум», выступающего в третьем турецком дивизионе. Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что покупка клуба может обойтись 33-летнему футболисту в 1,3 млн евро.
М.Озил выступал за такие клубы, как "Шальке", "Вердер", "Реал" и "Арсенал". В "Фенербахче" немецкий хавбек играет с зимы 2021 года. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету М.Озила 7 забитых мячей и 2 результативные передачи в 16 встречах чемпионата Турции.