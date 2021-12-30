Армяне США разгневаны: Байден не прекратил помощь Азербайджану

«Байден не сдержал свое предвыборное обещание. Это вызвало большой гнев среди американцев армянского происхождения». Об этом в интервью «Русарминфо» заявил редактор и издатель газеты The California Courier Арут Сасунян.

Арут Сасунян отметил, что армянская община США разочарована действующим президентом Соединенных штатов Джо Байденом: «Байден не сдержал свое предвыборное обещание. Он заявил, что США прекратят оказывать Азербайджану военную помощь. Но Байден оставил закон в силе, что вызвало большой гнев среди американцев армянского происхождения».

По его словам, в ближайшее время со стороны США не стоит ожидать серьезных шагов или изменений, поскольку опыт прошлых лет показывает, что поддержка Армении ограничивается лишь призывами и заявлениями.