Накануне коренных преобразований в AZAL и на Азербайджанских железных дорогах громкое заявление министра
Правительство Азербайджана готовится к коренным преобразованиям в государственной авиакомпании AZAL («Азербайджанские авиалинии»). Об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.
Как сообщает haqqin.az, министр подчеркнул, что одним из вопросов, который больше всего интересует азербайджанское общество, является эффективная работа «Азербайджанских авиалиний» и «Азербайджанских железных дорог»: «2022 год станет важным годом в деятельности обеих компаний. Начаты структурные преобразования в этих компаниях».
«Будут созданы трансформационные офисы, которые начнут работу с января этого года», - подчеркнул Р.Набиев.
Министр пояснил, что уже подготовлен план реформ в обеих компаниях – как в AZAL, так и в АзЖД: «Приглашены иностранные консультационные компании и подготовлены стратегии их развития на предстоящие пять лет».