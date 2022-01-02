Боевики «Хезболлы» в Сирии спрятали иранские беспилотники под землю

Боевики «Хезболлы» скрытно разместили на старой военной базе к югу от Дамаска иранские ударные и разведывательные беспилотники. Об этом сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) на официальном сайте мониторинговой группы, пишет lenta.ru.

Инженерные подразделения ливанской организации «Хезболла» расширяют подземные коммуникации военной базы в районе Аль-Кисуа, на которой с начала декабря прошлого года проиранские силы прячут под землю беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Такой шаг был предпринят в качестве меры защиты от ударов израильских ВВС.

Как сообщают правозащитники из SOHR, «Хезболла» ограничивает доступ местных жителей к близлежащей территории объекта с целью предотвращения фото- и видеосъемки секретного объекта. Предположительно, на этом же объекте будет производиться сборка спрятанных беспилотников из иранских комплектующих.