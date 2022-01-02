Азербайджан – в тройке стран, где российские туристы отмечают новогодние праздники

Азербайджан входит в тройку стран, которые российские туристы посещают на новогодние праздники. Об этом сообщает служба планирования путешествий Ozone Travel со ссылкой на российские СМИ.

Наиболее популярными зарубежными направлениями среди клиентов сервиса за последний год были Турция – Стамбул, Анталия и ОАЭ – Дубай, а также страны СНГ. Таким образом, большинство зарубежных туристических маршрутов приходится на Турцию, Армению и Азербайджан.

Несмотря на общее падение спроса в сегменте турагентств, что связано с коронавирусом, путешественники постепенно возвращаются в допандемийный темп.