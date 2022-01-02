Покушение совершено на премьер-министра Гаити Ариэля Анри во время празднования независимости страны. Во время нападения образовалась перестрелка, в результате один человек погиб и еще несколько пострадали.

Стрельба произошла в городском соборе Гонаив. Как уточняет телеканал VTV, сам премьер-министр не пострадал. На данный момент известно, что покушение было совершено во время церемонии празднования 218-летия национальной независимости.