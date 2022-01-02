На премьера Гаити совершено покушение есть убитый и раненые
Покушение совершено на премьер-министра Гаити Ариэля Анри во время празднования независимости страны. Во время нападения образовалась перестрелка, в результате один человек погиб и еще несколько пострадали.
Стрельба произошла в городском соборе Гонаив. Как уточняет телеканал VTV, сам премьер-министр не пострадал. На данный момент известно, что покушение было совершено во время церемонии празднования 218-летия национальной независимости.
Как сообщают СМИ, действующая в этом районе вооруженная группировка предупредила лидера страны о том, что не стоит появляться в Гонаиве. Власти страны после нападения отменили все другие мероприятия, которые были запланированы в рамках празднования независимости республики от Франции, провозглашенной 1 января 1804 года.
Напомним, что в ночь на 7 июля 2021 года был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Перед тем, как лишить его жизни, убийцы пытали главу государства. Он получил 12 ранений. Среди ликвидированных налетчиков были трое иностранцев. Позже стало известно, что некоторые из участников жестокого убийства проходили американскую программу военной подготовки.