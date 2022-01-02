2 января 2022 года около 18:00 в зоне несения службы особого пограничного подразделения «Губадлы» Пограничных войск Государственной пограничной службы, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Авазлы Эльхан по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия по своим сослуживцам. В результате стрельбы погибли трое военнослужащих – старший лейтенант Исмайылов Юсиф, младший прапорщик Джалилзаде Амил и младший прапорщик Ибрагимов Рафаил. После этого сержант Авазлы, бросил оружие и скрылся с места происшествия.

В настоящее время принимаются меры по розыску беглеца.

В Сети распространились фотографии расстрелявшего сослуживцев Эльхана Авазлы.