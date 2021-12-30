Египет обратился к ХАМАС и Израилю

Египетские официальные лица призвали ХАМАС и Израиль прекратить боевые действия и соблюдать режим прекращения огня

Как пишет Daily Mail, египетский дипломат, поговоривший с прессой на условиях анонимности, сообщил, что Египет призвал ХАМАС и другие террористические группировки в Газе прекратить действия, которые Израиль считает "провокационными".

С другой стороны Египет призвал Израиль ускорить принятие договоренностей, согласованных в рамках прекращения огня. "Ни одна из сторон не хочет полномасштабной войны", - подчеркнул дипломат.