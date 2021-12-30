В ОПЕК будет новый генсек

Министры стран ОПЕК в понедельник, 3 января, проведут специальную встречу, где обсудят кандидатуру нового генерального секретаря организации, который должен с августа этого года сменить действующего, Мухаммеда Баркиндо. Об этом говорится в повестке заседания, пишет ТАСС.

В повестке указывается, что встреча носит специальный характер. Единственный вопрос в ней – назначение нового генерального секретаря. По словам источника ТАСС, единственной кандидатурой на этот пост пока является представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс, который возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год. Ранее министры ОПЕК обсуждали этот вопрос в начале декабря, но не смогли принять решение и перенесли голосование на январь.

С 2016 года пост генсека ОПЕК занимает Мухаммед Баркиндо, второй срок его полномочий истекает в июле 2022 года. Согласно уставу ОПЕК, генеральный секретарь избирается сроком на три года и может быть переизбран всего лишь единожды.