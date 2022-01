Горы Табука на северо-западе Саудовской Аравии покрылись снегом утром 1 января. Это произошло из-за резкого понижения температуры.

Жители и туристы опубликовали видео в Twitter.

#Saudi Citizens participate in Al-Dhaha ( Special Dances) to celebrate the arrival of snow ❄️ ⛄️ on Jabal Al-Lawz 🏔 in the north of the Kingdom #تبوك_الان https://t.co/fndkAFq1Qy