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В 2021 году люди обсуждали самые разные конспирологические теории. С их помощью пользователи Сети «предсказывали» будущее и «объясняли» происходящее. Stopfake.kz собрал ТОП-5 самых популярных теорий заговора среди пользователей соцсетей в ушедшем году. Новый мировой порядок Новый мировой порядок – это конспирологическая теория, являющаяся частью другой, еще более масштабной идеи Deep State. Она гласит, что миром управляет некое теневое правительство, в которое входят сатанисты и иллюминаты, желающие сократить население планеты, выживших людей превратить в рабов и изменить устоявшиеся в обществе нормы и принципы до неузнаваемости. Некоторые искренне верят в правдивость таких идей и всячески пытаются «осведомлять» окружающих, чтобы «противостоять» тайным правителям. К примеру, в социальных сетях они писали о том, что пандемия – это и есть тот самый заговор мирового правительства с целью уничтожения человечества. Позже эта теория развилась и стала включать в себя еще и вакцинацию, которая, по словам одних конспирологов, призвана убить большую часть человечества, а по словам других, поработить разум привитых людей. К этой конспирологической теории относятся также и «идеи» о будущих кардинальных изменениях в обществе. К примеру, некоторые пользователи предрекали крах мировой экономики этой осенью, отключение электроэнергии во всем мире, отмену частной собственности, упразднение института семьи и прочее. Все эти «пророчества» совершенно безосновательны.

Теория химтрейлов Эта теория гласит, что по приказу правительств разных стран над городами и селами летают самолеты, распыляющие ядовитые вещества. В ушедшем году эта идея стала особенно популярной среди людей. Ею объясняли плохое качество воздуха над городами, пандемию COVID-19 и даже изменения в поведении некоторых людей. На самом деле никаких подтверждений теории химтрейлов нет. «Голубой Луч» По словам конспирологов, это секретный проект NASA, суть которого заключается в установке сотен тысяч гигантских проекторов по всему миру. Согласно теории, все эти устройства включатся одномоментно по всему миру и будут проецировать на небо изображение Мессии, передавая людям инструкции прямо в мозг о том, что им делать дальше. В 2021 году пользователи Сети выдавали за доказательства этой теории различные видеоролики, сообщая, что в объективы камер попадали пробные запуски проекторов NASA. На самом же деле на видео был поющий фонтан в Китае, облако необычной формы и текстовая реклама. Также пользователи интернета писали о том, что проект спутникового интернета StarLink, запущенный Илоном Маском, на самом деле является частью секретного проекта «Голубой Луч».