Как известно в Азербайджане цены на хлеб и мучные изделия не регулируются Тарифным советом и зависят от мировых цен на пшеницу и муку. А могут ли азербайджанские производители, как и в других сопредельных странах поднять цены на хлеб? Законы рынка никто изменить не может, азербайджанское правительство и так слишком долго пыталось удержать цены на хлеб, использовав с этой целью все имеющиеся инструменты влияния на ценовую политику.

Со вчерашнего дня в соцсетях тиражируется информация о росте цен на хлеб и мучные изделия в определенных сегментах торговых сетей. Хотя, как удалось выяснить корреспондентам haqqin . az во многих центральных супермаркетах и магазинах цена все же остается прежней.

Да, такая тревога в принципе чувствовалась и в серии публикаций, которые haqqin.az посвятил сложившейся в мире ситуации с ценами на пшеницу. Глобальный дефицит пшеницы привел к росту цен на ведущую зерновую культуру.

Правительство Азербайджана применило неимоверные усилия, чтобы сдержать рост цен. Начиная с марта 2020 года в течение 12 месяцев правительство выделило компаниям, занимающимся снабжением пшеницей, субсидии на сумму 6,2 млн манатов, которые были начислены на кредиты в объеме 58,2 млн манатов. Цель в том, чтобы создать достаточный стратегический зерновой запас в стране. Затем сроки субсидий на погашение начисленных снабженцам продуктовой пшеницей процентов были продлены с 12 до 24 месяцев. Запланировано дополнительно выделить на проценты по кредитам за указанный срок еще 7,3 млн манатов. С целью предотвращения роста цен сроки освобождения от НДС на импорт и продажу пшеницы, производство и продажу пшеничной муки были продлены до 1 января 2024 года. А для предотвращения экспорта пшеницы и муки на экспорт каждой тонны муки и пшеницы была установлена пошлина в размере 200 долларов. (В России такая пошлина ниже 100 долларов).

Казалось бы, принятых мер было более чем достаточно. Но правительство в ответ на растущие рыночные потребности приняло и дополнительные меры. Так, субсидии стали рассчитываться и выдаваться по новым механизмам на основе среднемесячной импортной расценки. На поступившие от 37 субъектов предпринимательства обращения с 1 февраля по 1 ноября 2021 года производителям муки в виде субсидий было выплачено 35,7 млн манатов. А до конца прошлого года эту сумму прогнозировалось довести до 39 млн манатов (последней статистики по понятным причинам пока нет). Всего же в течение года эта сумма должна составить 74,7 млн манатов.

Но, к сожалению, даже принятых мер оказалось недостаточно для предотвращения глобального роста цен на пшеницу. Да и как предотвратить его, если нынешняя стоимость импорта продуктового зерна у нашего основного поставщика – России – стоит 338 долларов. В результате внутренние рыночные цены, по всем прогнозам, могут заметно вырасти. Так, оптовая цена 50-килогаммового мешка муки может составить 35,9 маната (718 манатов/тонна). А это обусловит повышению традиционной 500-грамовой буханки хлеба до 50 гяпик, а 650-граммовой буханки – до 65 гяпик. Подорожание хлеба, конечно, в условиях глобальной пандемии и продовольственного кризиса в мире ничего хорошего не предвещает. Но даже после такого повышения цен в мире, хлеб у нас будет стоить дешевле, чем во многих странах мира, в частности региональных государствах. Та же 500-граммовая буханка хлеба в Грузии стоит в пересчете на азербайджанскую валюту – 0,57-0.66 маната, в России – 1 манат, в Украине – 1,26-1,46 маната, в Казахстане – 0,51-0,56 маната, в Армении – 0,81 маната…