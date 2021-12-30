Задержан cолдат, расстрелявший трех военнослужащих Государственной пограничной службы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Отметим, что накануне около 18:00 в зоне несения службы особого пограничного подразделения «Губадлы» Пограничных войск Государственной пограничной службы военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Авазлы Эльхан по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия по своим сослуживцам.

В результате стрельбы погибли трое военнослужащих - старший лейтенант Исмайылов Юсиф, младший прапорщик Джалилзаде Амил и младший прапорщик Ибрагимов Рафаил. Сержант Авазлы бросил оружие и скрылся с места происшествия.

По факту в Военной прокуратуре Губадлы возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.