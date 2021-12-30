МИД России о «едином пакете» восстановления коммуникаций между Азербайджаном и Арменией

«Разблокирование всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе является одним из важнейших направлений в работе по нормализации отношений Азербайджана и Армении», - заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

Речь идет, подчеркнул Руденко, о возможности для обеих стран извлекать конкретную практическую выгоду от мирного сосуществования.

«Россия – непосредственный участник этого процесса. На саммите в Москве 11 января 2021 года лидеры России, Азербайджана и Армении договорились о создании Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран. В рамках этого механизма проделана важная подготовительная работа для восстановления как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе. В настоящее время «дошлифовывается» единый «пакет». Такой подход обеспечит устойчивость принимаемым решениям», - сказал представитель МИД РФ.