Дело об убийстве военнослужащих Госпогранслужбы взято под особый контроль заявление генпрокуратуры
«Уголовное дело о расстреле военнослужащих Государственной пограничной службы взято под особый контроль руководством Генпрокуратуры». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что продолжение расследования поручено Следственному управлению Военной прокуратуры.
Накануне около 18:00 в зоне несения службы особого пограничного подразделения «Губадлы» Пограничных войск Государственной пограничной службы военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Авазлы Эльхан по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия по своим сослуживцам.
В результате стрельбы погибли трое военнослужащих - старший лейтенант Исмайылов Юсиф, младший прапорщик Джалилзаде Амил и младший прапорщик Ибрагимов Рафаил. Сержант Авазлы бросил оружие и скрылся с места происшествия.
Ночью 3 января Эльхан Авазли был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории села Малхалаф Лачинского района.