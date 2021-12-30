Азербайджан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о вакцинах
Азербайджан гордится тем, что поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равном распределении вакцин. Об этом говорится в публикации представительства Азербайджана при ООН в Twitter.
"Азербайджан гордится тем, что поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равномерном распределении вакцин и продолжит свою ведущую роль в качестве председателя Движения неприсоединения в глобальных усилиях по обеспечению безопасной, эффективной и доступной вакцинации для каждого человека в любой части мира", - говорится в публикации.
Azerbaijan is proud to support @UN_PGA New Year’s resolution on #VaccineEquity and will continue its leadership role as Chair of Non-Aligned Movement in global efforts to provide safe, effective and accessible vaccination for every single person in every part of the world. pic.twitter.com/qRiHtkuxzi— Azerbaijan UN 🇦🇿 (@AzmissionUN) January 3, 2022