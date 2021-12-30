Азербайджан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о вакцинах

Азербайджан гордится тем, что поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равном распределении вакцин. Об этом говорится в публикации представительства Азербайджана при ООН в Twitter.

"Азербайджан гордится тем, что поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равномерном распределении вакцин и продолжит свою ведущую роль в качестве председателя Движения неприсоединения в глобальных усилиях по обеспечению безопасной, эффективной и доступной вакцинации для каждого человека в любой части мира", - говорится в публикации.