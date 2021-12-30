Байден заверил Зеленского в поддержке

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Белого дома.

«Джо Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину», - говорится в сообщении официального Вашингтона.

Главы государств также выразили поддержку дипломатическим переговорам между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности, которые начнутся на следующей неделе в Женеве.