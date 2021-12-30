Названы опасные симптомы COVID у детей

Коронавирус у детей может проявляться по-разному, рассказал РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы… Сравнительно недавно ученые описали так называемые "ковидные пальцы" — осложнение после ковида, напоминающее обморожение", — сказал Горелов.

По словам Горелова, тяжелее других коронавирус переносят малыши до года и подростки. Он добавил, что пневмония при COVID-19 чаще возникает у детей в возрасте от семи лет, а лёгкие подростков могут подвергнуться такому же поражению, как у взрослых.