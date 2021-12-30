В Иране призвали привлечь США и Израиль к ответу за убийство Сулеймани

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призывает Совбез ООН привлечь к ответу США и Израиль за убийство генерала Касема Сулеймани, следует из письма Раванчи председателю СБ, направленному в связи со второй годовщиной убийства Сулеймани, передает РИА Новости.

По словам Раванчи, Сулеймани играл значительную роль в борьбе с международным терроризмом, поэтому его убийство стало "большим подарком" для ИГ и других террористических группировок, признанных таковыми Советом безопасности ООН.

"Учитывая тяжелые последствия этого террористического акта для международного мира и безопасности, Совет безопасности должен исполнить свои уставные обязательства и привлечь Соединенные Штаты и израильский режим к ответственности за планирование, поддержку и совершение этого террористического акта", - утверждает постпред.