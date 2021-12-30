В Иране призвали привлечь США и Израиль к ответу за убийство Сулеймани
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призывает Совбез ООН привлечь к ответу США и Израиль за убийство генерала Касема Сулеймани, следует из письма Раванчи председателю СБ, направленному в связи со второй годовщиной убийства Сулеймани, передает РИА Новости.
По словам Раванчи, Сулеймани играл значительную роль в борьбе с международным терроризмом, поэтому его убийство стало "большим подарком" для ИГ и других террористических группировок, признанных таковыми Советом безопасности ООН.
"Учитывая тяжелые последствия этого террористического акта для международного мира и безопасности, Совет безопасности должен исполнить свои уставные обязательства и привлечь Соединенные Штаты и израильский режим к ответственности за планирование, поддержку и совершение этого террористического акта", - утверждает постпред.
Раванчи отметил, что иранские вооруженные силы полны решимости продолжать путь Сулеймани, активно помогая странам и правительствам региона в соответствии с их просьбами бороться с поддерживаемыми из-за рубежа террористическими группировками в регионе, пока они не будут полностью искоренены.
Касем Сулеймани и помощник руководителя проиранского шиитского ополчения «Хашди Шааби» Абу Мехди аль-Мухендис были убиты 3 января 2020 года в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой находился генерал, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Сулеймани был одной из самых значимых фигур, оказавших значительное влияние на политику Ирана в таких странах, как Афганистан, Ирак, Сирия и Ливия.