Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов призвал убрать с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, которое находится в мавзолее, передает РИА Новости.

По его словам, эти захоронения возможны, но не на Красной площади.

«Это кощунственно, не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют. Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам — даже просто — морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», — сказал Чернышов.

Напомним, что у Кремлевской стены похоронены более 115 видных деятелей СССР, в том числе и азербайджанский революционер Нариман Нариманов.