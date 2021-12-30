Синоптики о погоде в Баку на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом haqqin.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем 7-10° тепла, в Баку ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм ртутного столба до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах ожидается дождь и снег. В отдельных местах будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2°тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 2-6° тепла.