В Закатале задержали поджигателя

В Закатале задержан мужчина, поджигавший подсобные хозяйства, сообщили в МВД.

1 января между 02:00 и 04:00 в селе Мосул Закатальского района произошли пожары в подсобных хозяйствах, принадлежащих И.Сулейманову, Г.Мамедову и Р.Мамедову. В результате происшествия никто не пострадал.

В Закатальском районном отделе полиции незамедлительно приступили к разбирательству, возникли обоснованные подозрения, что поджоги были совершены жителем села Ахлиманом Гюльмамедовым.

Гюльмамедов задержан в качестве подозреваемого. По данному факту ведется расследование.