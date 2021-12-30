Арестованный за коррупцию Тоноян: Никол Пашинян знал обо всем

Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян в интервью армянским СМИ заявил, что премьер-министр страны Никол Пашинян владел информацией о приобретаемом оружии и военной технике, однако никогда не представлял каких-либо возражений.

«Я не помню каких-либо возражений. Если бы они были, то премьер представил бы их, поскольку у него не было недостатка информации. Процесс закупок Минобороны был под контролем СНБ, прокуратуры, следственного комитета, Службы госконтроля. Были случаи, когда по одному эпизоду расследование вели сразу несколько ведомств. Подлежащее закупке оружие использовалось в ходе боевой подготовки, даже военных действий, и это неопровержимый факт», - отметил он.

Он обвинил власти в очевидном желании найти козла отпущения, однако подчеркнул, что многих на политическом поле ждут сюрпризы. Вместе с тем он назвал уголовное дело, возбужденное против него, попыткой дискредитировать его и систему обороны.