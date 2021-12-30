Сколько оружия оставила армянская армия при бегстве с освобожденных территорий

В 2021 году на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено 64 ракетные системы, сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В течение прошлого года сотрудники территориальных органов полиции на оставленных противником военных позициях обнаружили 225 автоматов, 102 гранатомета, 68 пулеметов, 64 противотанковых и противопехотных управляемых ракетных комплекса, 10 минометных установок, 8 систем ПВО, 721 гранату, 129 мин, десятки тысяч снарядов и патронов различного калибра.

В результате проведенных мероприятий на освобожденных от оккупации территориях сожжено и уничтожено около 17 тонн дикорастущей конопли.