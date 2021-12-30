Национальная служба гидрометеорологии обнародовала фактическую погоду.

Согласно данным на полдень 3 января, в горных районах выпал снег, в некоторых местах усилился северо-западный ветер.

Высота снежного покрова в Лазе (Гусар) составил 18 см, в Грызе 13 см, в Агдере (Ордубад) 10 см, в Хыналыге, Шахбузе 7 см, в Халтане 6 см, в Лерике 4см, в Шаруре, Седереке 2 см, в Гусаре, Сарыбаше (Гах) 1 см.

Порывы северо-западного ветра достигают в Нафталане временами 28-32 м/с, в Шеки, Тертере 25 м/с, в Барде, Нефтчале, Гобустане, Гяндже, Дашкесане 20 м/с, в Агдаме 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове 15-19 м/с. Согласно данным станции Нефтяные камни, высота волн в Каспийском море достигла 2,8 метра.