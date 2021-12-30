Турция завершила 2021 год рекордными показателями экспорта

Объем экспорта Турции в 2021 году составил $225,36 млрд. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"По сравнению с предыдущим годом в 2021 году объем экспорта вырос на 32,9% и составил $225,36 млрд. Это рекорд. Объем внешней торговли Турции вырос с $87,6 млрд в 2002 году до $496,7 млрд в 2021 году. Дефицит внешней торговли Турции сократился на 7,8% по сравнению с предыдущим годом - до $45,9 млрд долларов, а отношение экспорта к импорту выросло до 83,1%. Экспорт Турции в страны Южной Америки вырос на 86,6%, в страны Европы вне ЕС - на 29%, страны Ближнего и Среднего Востока - на 22,6%, Северной Африки - на 44,8%", - заявил президент.

Глава государства отметил, что Турция впервые стала страной, которая управляет кризисами и даже превращает их в возможности, а не гнется под их воздействием.