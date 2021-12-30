Бывший сотрудник спецслужб Азербайджана взял пистолет, сел в свой Lexus, поехал к дому тестя, выругался и был убит...

Инара Рафикгызы, судебный репортёр 13:48

В конце декабря завершился судебный процесс по делу 59-летнего сотрудника Хазарского районного отделения Конфедерации профсоюзов страны Азера Джафарова, которого обвиняли в убийстве своего зятя. Жертвой убийства, произошедшего в поселке Мардакян 13 декабря прошлого года, стал 35-летний Рашад Мамедов. Следствие установило, что Азер Джафаров не планировал убийство заранее. По показаниям свидетелей, инциденты со скандалами и угрозами происходили и ранее, отмечалось также, что как-то раз Р.Мамедов даже вытащил на даче тестя пистолет и сделал у ворот несколько выстрелов…

Как выяснилось в ходе следствия, из-за проблем в семье бывшего оперуполномоченного МНБ Рашада Мамедова его супруга Нигяр Мамедова вернулась вместе с двумя детьми в квартиру родителей. В день убийства Мамедов приехал на автомобиле Lexus в загородный дом своего тестя Азера Джафарова. Спор между ними закончился убийством. Уже после инцидента в автомобиле Рашада были обнаружены пистолет и полицейская дубинка. Обвиняемый Азер Джафаров признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он рассказал, что его дочь, Нигяр, вышла замуж за Рашада 12 лет назад и от этого брака у них родились две дочки. Вскоре после свадьбы Нигяр поняла, что ее муж не только наркоман и пьяница, но и, будучи не в себе, может поднять на нее руку. В 2010 году она подала на развод, но по настоянию старших супруги помирились и вновь стали жить вместе. Посоветовавшись с родителями мужа, Нигяр настояла, чтобы Рашад прошел курс лечения от наркотической зависимости, однако согласившись поначалу, Рашад вскоре прервал лечение и продолжал принимать наркотики.

По словам Азера Джафарова, в октябре-ноябре прошлого года ситуация в семье его дочери стала невыносимой, в результате чего Нигяр, не выдержав поведения супруга, вновь подала на развод. «Дочка забрала внучек, переехала в нашу городскую квартиру и жила там, - показал на суде обвиняемый. - Два-три раза в неделю мы делали все необходимое, чтобы Рашад мог видеться со своими дочерьми. Ни я, ни моя дочь, ни моя супруга не создавали в этом плане Рашаду никаких проблем…» В день убийства Рашад позвонил тестю и сказал, что скоро приедет. «Он разговаривал со мной очень агрессивно, на повышенных тонах, чувствовалось, что едва сдерживается, - рассказал на суде Джафаров. - Когда зять приехал и, едва войдя во двор, начал ругаться, я позвал его в дом. Мы сели, и я попытался объяснить Рашаду, что никто из нас не мешает его встречам с детьми, сказал, что все будет в порядке, что, возможно, они с Нигяр еще сумеют наладить совместную жизнь… Короче, я старался немного разрядить обстановку в надежде, что зять успокоится и уедет. Но он разозлился еще больше, стал оскорблять меня, унижать мое мужское достоинство, угрожал убить членов моей семьи. Я держал себя в руках и не отвечал ему, мысленно моля Аллаха дать мне терпение выдержать все эти издевательства. Потом Рашад вышел во двор, и я, надеясь, что он наконец уезжает, последовал за ним. Но во дворе он вдруг развернулся и стал снова обливать грязью мой род и даже проклял могилу моего отца... Терпеть все это было уже невозможно, в тот момент я словно потерял рассудок. Я вернулся в дом, взял охотничье ружье и вышел во двор. Не помню, что было дальше. Очнулся, когда садовник схватил меня за плечи и как следует встряхнул. Я упал на землю и уронил ружье. Рашад лежал на земле неподалеку. Я попросил садовника вызвать «Скорую помощь», а сам позвонил в полицию…»