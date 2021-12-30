В автомобиле жителя Баку нашли более 20 кг наркотиков

Из автомобиля жителя Баку Р.Рагимова изъято более 20 кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.

Как заявили haqqin.az в ведомстве, в результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ оперативных мероприятий на территории Гарадагского района задержаны жители Баку Р.Рагимов и ранее судимый С.Керимли.

При обыске у Р. Рагимова было обнаружено 9 граммов, а у С. Керимли - 20 граммов героина.

В ходе осмотра автомобиля, за рулем которого находился Р.Рагимов, обнаружено и изъято около 12 кг героина и 10 кг метамфетамина.