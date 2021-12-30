Греции проблемы не нужны: Афины депортируют бежавшего из турецкой тюрьмы армянина

Журналист и писатель армянского происхождения Севан Нишанян, бежавший в 2017 году из стамбульской тюрьмы открытого типа, задержан в Греции и может быть депортирован из этой страны. Об этом сообщило посольство Армении в Греции.

Супруга писателя Гера Цуру написала на своей странице в Facebook, что правительство страны не продлило вид на жительство Нишаняну, который был предоставлен ему, поскольку он женат на гражданке Греции. Она отметила, что срок действия вида на жительства истек 29 декабря. Цуру также отметила, что 3 января его депортируют, однако в какую именно страну, решит прокурор.

Отметим, Севан Нишанян, родившийся в Турции и при этом всеми фибрами души ненавидящий свою родину, известный своими провокационными заявлениями, выступавший с призывами признать «геноцид армян 1915 года», издававший книги в жанре «альтернативной истории», в 2013 году был осужден за оскорбительные высказывания о пророке Мухаммеде в своей статье, посвященной фильму «Невинность мусульман» (антиисламский фильм, снятый в США, в оскорбительной форме повествующий о жизни пророка Мухаммеда). В 2014 году Нишанян, которого армянские СМИ награждают различными эпитетами типа "выдающийся", "смелый", "талантливый", вновь был приговорен, теперь уже к 17 годам тюрьмы. Через три года после просьб правозащитников он был переведен в тюрьму с мягким режимом, откуда вскоре бежал при неизвестных обстоятельствах.