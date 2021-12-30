Саакашвили вновь угрожает голодовкой

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили требует, чтобы к нему пустили иностранных врачей, а также дали право общаться с адвокатами конфиденциально, передает ТАСС.

Как в понедельник сообщил журналистам его адвокат Шота Тутберидзе, в противном случае 6 января политик вновь объявит голодовку.

«Мы требуем незамедлительного подключения к процессу лечения Михаила Саакашвили и допуска врачей из Соединенных Штатов, Украины, Нидерландов. У нас нет возможности поддерживать конфиденциальную коммуникацию с Михаилом Саакашвили, что является нарушением фундаментальных прав адвоката и подзащитного», - сказал защитник.



Напомним, что ранее бывший президент Грузии был перемещен в тюрьму города Рустави, после того как он завершил лечение в Горийском военном госпитале.