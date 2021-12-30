Проиранские хакеры атаковали самое известное СМИ Израиля

Сайт израильской англоязычной газеты The Jerusalem Post и страница в Twitter ивритоязычного издания Maariv были взломаны неизвестными хакерами, которые разместили на этих ресурсах изображение, напоминающее взорванный ядерный центр в Димоне на юге Израиля, сообщает израильское государственное радио KAN.

Радиостанция отмечает, что на размещенных материалах изображено кольцо на руке, из которого на взрывающийся центр в Димоне летит ракета, что указывает на то, что это акция проиранских хакеров, приуроченная ко второй годовщине убийства американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. В сопровождающей изображение угрозе на английском и иврите написано: "Мы ближе к вам, там, где вы даже не думаете".

Пока неясно, cовершили атаку хакеры из Ирана или сторонники за пределами страны, а также спонсировались ли они государством. Сайт газеты и аккаунт в Twitter Maariv уже восстановили работу после атаки.

Касем Сулеймани и помощник руководителя проиранского шиитского ополчения «Хашди Шааби» Абу Мехди аль-Мухендис были убиты 3 января 2020 года в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада.