В 2021 году в мире убиты 45 журналистов

В 2021 году 45 сотрудников СМИ были убиты при исполнении своих обязанностей. Такие данные представила Международная федерация журналистов в итоговом докладе, передает АПА.

Отмечается, что 20 журналистов убиты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, десять - в Северной и Южной Америке, восемь - в Африке, шесть - в Европе и один - на Ближнем Востоке и в арабском мире. Еще двое сотрудников СМИ погибли в результате несчастного случая в Иране. При этом наибольшее число убийств представителей медиа произошло в Афганистане (девять случаев) и Мексике (восемь убитых). Еще четырех журналистов убили в Индии и троих - в Пакистане. По данным организации, 33 журналиста стали жертвами целенаправленных нападений.

Также в федерации подсчитали, что в 2021 году по всему миру 365 сотрудников СМИ находились в заключении.