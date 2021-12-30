Экс-мэра Еревана собираются посадить в тюрьму
Следствие по делу бывшего мэра Еревана Тарона Маркаряна и экс-начальника управления государственным имуществом Армана Саакяна завершено, дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру, сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на Следственный комитет Армении.
По данным следствия, Маркарян в 2011-2014 гг. с целью приобретения для себя и своих близких земельных участков, принадлежавших школам столицы, инициировал процесс пересмотра плана этих территорий.
"Материалы направлены сторонам для ознакомления. После подтверждения прокуратурой обвинительного заключения дело будет направлено в суд", - отмечено в сообщении СК.
По тому же уголовному делу подобные обвинения предъявлены и главе управления госимуществом при правительстве Арману Саакяну (бывший депутат Национального собрания Армении и сын экс-спикера парламента Галуста Саакяна), сотрудникам мэрии Андранику Касаряну и Арсену Амяну.
Отметим, что Маркарян ушел с поста мэра в июле 2018 года после смены власти в Армении.