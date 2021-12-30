Экс-мэра Еревана собираются посадить в тюрьму

Следствие по делу бывшего мэра Еревана Тарона Маркаряна и экс-начальника управления государственным имуществом Армана Саакяна завершено, дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру, сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на Следственный комитет Армении.

По данным следствия, Маркарян в 2011-2014 гг. с целью приобретения для себя и своих близких земельных участков, принадлежавших школам столицы, инициировал процесс пересмотра плана этих территорий.

"Материалы направлены сторонам для ознакомления. После подтверждения прокуратурой обвинительного заключения дело будет направлено в суд", - отмечено в сообщении СК.