В Зардабе шестеро из одной семьи попали в аварию: есть погибший

В Зардабе шесть человек из одной семьи попали в аварию, один погиб, передает Report.

На территории села Шихбагы 2 января автомобиль марки "ВАЗ-21015", за рулем которого находился житель Баку Э.Гасымов, врезался в бетонное ограждение у дороги.

В результате ДТП пострадала находившаяся в автомобиле супруга Э. Гасымова. Женщина скончалась по дороге в больницу. Сам водитель и три других пассажира – его невестка и трое внуков госпитализированы.