Израиль вновь открыл свои границы

Въезд иностранных граждан будет разрешен со следующей недели, но туристам из «красных» стран все еще запрещено посещать Израиль, говорится в сообщении Минздрава страны.

В заявлении ведомства отмечается, что будут ослаблены ограничения как на авиаперелеты в страну, так и из нее.

«Туристы, которые не прошли курс вакцинации, прибывающие в Израиль, будут помещены на карантин с возможностью сокращения периода изоляции до одной недели с дополнительным отрицательным тестом ПЦР. Разрешение на въезд будут иметь туристы, которые имеют сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении, которые приезжают из стран с низким или умеренным уровнем инфицирования. Перед полетом они будут заполнять онлайн-заявку на въезд и должны иметь отрицательный тест ПЦР, либо экспресс-тест на антиген непосредственно перед посадкой. Также прибывшие должны оставаться в изоляции 24 часа, пока не получат отрицательный тест на коронавирус», - говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения страны.