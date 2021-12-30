Сотни фур застряли на дороге к границе России

Порядка 340 фур застряли на Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию со странами Закавказья, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Со 2 января в связи с ухудшением погодных условий движение для большегрузных автотранспортных средств запрещено на участке город Владикавказ – населенный пункт Верхний Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации.

"Возобновления движения по Военно-Грузинской дороге ожидают 340 большегрузов. Для водителей силами Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания в районе пропускного пункта Верхний Ларс развернут пункт обогрева, где они могут погреться, выпить чай и зарядить мобильные устройства", - отмечается в сообщении.