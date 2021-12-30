«Хала оглу» убедил судей: МТК – это кооператив

Сайт haqqin.az посвятил серию публикаций многолетней судебной тяжбе двух кузенов – Агаси Гусейнова и Фуада Ибрагимова. Первый для осуществления своих коммерческих планов брал у второго деньги под проценты и, как правило, свои долги погашал. Но стоило только Агаси уехать в США, где его супруга начала обучение в одном из американских университетов, как Фуад стал требовать деньги у его родителей.

«Моя ошибка заключалась в том, что я, поверив Фуаду на слово, переоформил «Мерседес» на имя его тестя, Вагифа Кулиева. С другой стороны, как я мог подумать, что этот пожилой человек будет утверждать в суде, что, оказывается, я расплатился машиной именно с ним, а не с его зятем, поскольку, по словам Кулиева, я и ему был должен крупную сумму денег?! Неспроста, видимо, Фуад так настаивал, чтобы машина, которую я отдал ему в счет долга, была оформлена на имя тестя. Кстати, после оформления в ГАИ мой «Мерседес» водит только Фуад Ибрагимов…»

Агаси не отрицает, что перед поездкой в США был должен своему двоюродному 36.500 долларов. Тем не менее, вручив Фуаду ключи от раритетного «Мерседес-Бенца» 1966 года, он был уверен, что рассчитался с кузеном сполна. Последовавшие события показали, как глубоко заблуждался Агаси Гусейнов. Вот что он написал в своем последнем письме в редакцию haqqin.az:

Накануне судебного заседания Вагиф Кулиев признался близкому Агаси человеку, что других вариантов, кроме как оклеветать двоюродного брата своего зятя, у него не было, поскольку его дочь замужем за Фуадом. Это человек, имя которого Агаси не раскрывает, просил Вагифа Кулиева не выдвигать против Агаси ложные обвинения. Тем не менее 78-летний аксакал поступил именно так, не представив суду ни одного убедительного доказательства.

После того как многочисленные внутрисемейные разборки с разными вариантами компенсации несуществующего долга ни к чему не привели, началась судебная тяжба. Фуад упорно требовал деньги, Агаси столь же упорно утверждал, что ничего ему не должен. И тогда Фуад Ибрагимов не только нацелился на квартиру двоюродного брата в бакинской новостройке по улице А. Алекперова (сегодня Шафаята Мехтиева), 1054, квартира 60, но и сумел убедить суд, что части вырученных от её продажи средств, хватило бы для погашения «долга».

И вот тут-то начал раскручиваться маховик судебной машины. Вскоре стало понятно, что для выяснения истины потребуется не меньше судебных разбирательств, чем родственных разборок. Раз за разом дело двух «хала оглу» последовательно проходило все инстанции - от Ясамальского районного до Апелляционного и Верховного судов. Тем не менее многоступенчатая судебная система так и не смогла выявить истину, поскольку одна инстанция отменяла решение другой, после чего всё приходилось начинать с начала.

Изначальные попытки Фуада Ибрагимова заполучить в счет несуществующего долга квартиру своего кузена, поддержанные рядом судебных инстанций, упирались в юридический прецедент – квартира, на которую нацелился Фуад, была у Агаси единственной, следовательно, её нельзя отобрать даже для погашения реального долга. Впрочем, чтобы прийти к столь очевидному выводу, судьям потребовались годы «упорной и кропотливой работы».

Стремясь по пока еще неясной причине угодить Фуаду Ибрагимову, азербайджанская судебная система, включая Институт исполнения судебных решений, а также консультирующие суды эксперты шли на явные нарушения. В одной из предыдущих публикаций мы уже писали о давлении представителей Института исполнения судебных решений на руководителей коммерческой компании TAMAM FƏRDİ FİRMASI, принуждая их переписать в документах имя владельца квартиры, Агаси Гусейнова, на имя его «хала оглу».

Получив отпор компании, исполнители по требованию Фуада Ибрагимова пошли на новую хитрость: теперь они попытались представить фирму TAMAM кооперативом, а Агаси Гусейнова – его пайщиком. Цель понятна: пай в кооперативе – это уже не «единственное жилье», это коммерческий дивиденд, который может быть использован для погашения долга.

И вновь все было шито наскоро, белыми нитками. Достаточно взглянуть в интернете в сведения Государственного реестра коммерческих структур, чтобы узнать: по своей организационно-правовой форме TAMAM FƏRDİ FİRMASI не является кооперативом, а относится к категории «прочие коммерческие организации». В простонародье такие организации называют МТК, в реальности же речь идет о жилищно-строительных комплексах, а вовсе не о кооперативных домах, являющихся отголосками советских времен.

Не говоря уже о том, что квартиру Агаси получил у этой фирмы не в счет своего пая - он её выкупил. Таким образом, было в очередной раз подтверждено: даже если будет юридически доказан долг Агаси своему предприимчивому двоюродному брату, его единственная квартира не может быть средством погашения долга.

Остается лишь догадываться, почему судьи, которые, по их же словам, «внимательнейшим образом изучили все документы дела», признали коммерческую фирму TAMAM FƏRDİ FİRMASI «кооперативом», дав таким образом судебным исполнителям законное право требовать отчуждения квартиры Агаси Гусейнова в пользу истца.

Впрочем, в «имущественном репертуаре» Фуада Ибрагимова есть еще один «номер», который, по словам Агаси, производит на судей всех инстанций сильнейшее впечатление. Буквально на всех заседаниях «хала оглу» убеждает высокий суд в том, что Агаси Гусейнов – злостный оппозиционер, которому нет и не может быть места в нашем обществе. Как известно, решения, которые выносят суды по имущественным вопросам, не могут зависеть от политических убеждений человека. В противном случае азербайджанская судебная система рискует стать исключением из общих правил международной юриспруденции.

«Тем не менее разговоры о моей якобы «оппозиционности», что называется, падают в уши, - утверждает Агаси. – В решениях суда это обстоятельство, естественно, не фиксируется. Но сами судьи, едва услышав «факты» о моей причастности к лагерю политической оппозиции, меняются буквально на глазах. Об этом говорят и мои адвокаты. И поскольку я нахожусь за границей и не могу принять личного участия в судебных заседаниях, то, естественно, лишен возможности опровергать лживые утверждения моего «хала оглу». Не говоря уже о том, что сам Фуад, прикрываясь членством в правящей партии, активно участвует в различных мероприятиях, организованных оппозицией…»

В подтверждение слов Агаси необходимо отметить, что в интернете можно встретить немало публикаций оппозиционных изданий, в которых экономист Фуад Ибрагимов (он же «хала оглу») вместе с другими оппозиционными экспертами (к примеру, с тем ж Губадом Ибадоглу) критикует работу Кабинета министров Азербайджана. Более того, после девальвации национальной валюты в 2015 году именно «хала оглу» прогнозировал её дальнейший обвал, а также предрекал подорожание доллара до трех манатов за единицу.