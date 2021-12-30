Иран не торопится признать власть талибов

«Иран официально не признает нынешние власти Афганистана, представленные движением «Талибан», пока не будет сформировано инклюзивное правительство». Об этом заявил посол ИРИ в Кабуле Бахадур Аминян, сообщает Tolo News.

По его словам, если какая-то группа приходит к власти и состоит из представителей одной этнической группы, а все другие этнические группы не входят в состав правительства, Тегеран этого не принимает.

«Следовательно, доброжелательно призываем руководителей «Талибана» сформировать инклюзивное правительство», - сказал посол.