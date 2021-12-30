Иран не торопится признать власть талибов
«Иран официально не признает нынешние власти Афганистана, представленные движением «Талибан», пока не будет сформировано инклюзивное правительство». Об этом заявил посол ИРИ в Кабуле Бахадур Аминян, сообщает Tolo News.
По его словам, если какая-то группа приходит к власти и состоит из представителей одной этнической группы, а все другие этнические группы не входят в состав правительства, Тегеран этого не принимает.
«Следовательно, доброжелательно призываем руководителей «Талибана» сформировать инклюзивное правительство», - сказал посол.
Аминян также подчеркнул, что Иран может убедить другие страны признать афганское правительство, если талибы проведут реформы в структуре правительства.
В свою очередь, представитель движения Инамулла Самангани заявил, как передает канал, что высказывания посла являются попыткой вмешательства во внутренние дела Афганистана.
«У каждой страны свое собственное определение инклюзивного правительства, основанное на национальных интересах», - подчеркнул он.