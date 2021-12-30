Азербайджанцы массово едут в Игдыр

На улицах турецкого города Игдыр на каждом шагу встречаются автомобили с азербайджанскими государственными номерными знаками, что связано с подорожанием доллара в Турции и, как следствие, ростом курса азербайджанского маната по отношению к лире.

По данным турецких СМИ, за минувший месяц через погранично-пропускной пункт Дилуджу на границе с Нахчываном Турцию посетили 65 тысяч граждан Азербайджана. В настоящее время за 1 AZN в обменниках и банках дают 8 лир, в связи с чем азербайджанцам очень выгодно совершать покупки в Игдыре. Они покупают все, что попадется под руку, от продуктов питания и товаров первой необходимости до предметов домашнего обихода. Однако имеются сведения о том, что Нахчыванская таможня ввела ограничения на ввоз некоторых товаров из Турции.

Посещение 65 тысячами азербайджанцев турецкого города Игдыр считается рекордным, чем также довольны торговцы. Отмечается, что азербайджанцы либо на автобусах, либо на личных автомобилях отправляются из Нахчывана в Игдыр, который находится всего в часе езды от автономной республики.