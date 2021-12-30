Президент Ирана: Трамп должен предстать перед судом
Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что бывший президент США Дональд Трамп должен предстать перед судом за убийство генерала КСИР (Корпус стражей исламской революции) Касема Сулеймани в 2020 году, передает Al Jazeera.
По его словам, в противном случае, месть Ирана будет жестокой.
«Как главный преступник и убийца, заказавший смертоносную атаку беспилотника на конвой Касема Сулеймани в Ираке, Трамп должен столкнуться с божьей справедливостью и получить возмездие», - сказал Раиси.
Напомним, что Касем Сулеймани и помощник руководителя проиранского шиитского ополчения «Хашди Шааби» Абу Мехди аль-Мухендис были убиты 3 января 2020 года в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Ракетный удар по автоколонне, в которой находился генерал, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Сулеймани был одной из самых значимых фигур, оказавших значительное влияние на политику Ирана в таких странах, как Афганистан, Ирак, Сирия и Ливия.